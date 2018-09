Sicilia: Csa, Miccichè calendarizzi il ddl sulle stabilizzazioni degli Asu

"Chiediamo al presidente Micciche' di calendarizzare al piu' presto il disegno di legge, a prima firma Calderone, sulla stabilizzazione del personale Asu. Un impegno che lo stesso Micciche' aveva preso in occasione dell'ultima finanziaria regionale dopo aver stralciato gli emendamenti ad hoc che erano stati presentati". Lo dicono Vito Sardo e Mario Mingrino, segretari del Csa Sicilia Dipartimento Asu, e Giuseppe Badagliacca, segretario generale del Csa Sicilia, in una nota congiunta sottoscritta da Alba, Confintesa, Cub, Ugl e UilTemp. "Bisogna avviare per tempo la discussione in Aula - aggiungono - in vista della prossima legge di bilancio, che dovra' essere approvata entro fine anno, in modo tale da dare certezza finanziaria all'operazione". "Non possiamo attendere oltre - continuano Sardo, Mingrino e Badagliacca - e' arrivato il momento di mettere fine ad una situazione di precarieta' e di ingiustizia che dura da troppo tempo. Da 20 anni gli Asu svolgono le stesse mansioni dei dipendenti pubblici, ma percependo un'indennita' di sussistenza, senza un contratto a tempo indeterminato e senza contributi previdenziali". "Ci aspettiamo risposte concrete e immediate - concludono - viceversa saremo a pronti ad attivare una grande mobilitazione".