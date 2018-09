Scherma Modica, Francesco Spampinato argento al trofeo Coni Nazionale

A Rimini, sotto il claim “Vivi il tuo sogno”, si è svolta la fase nazionale del Trofeo Coni Kinder+Sport. È questa la quinta edizione delle mini olimpiadi delle regioni per atleti under14 di tutte le discipline sportive. Francesco Spampinato, della Conad Scherma Modica, dopo essersi guadagnato la qualificazione nella selezione regionale lo scorso giugno, è volato in Romagna per difendere i colori della Sicilia nel fioretto maschile. Dopo il girone preliminare, ottimo il suo percorso nella eliminazione diretta, dove superava agli ottavi il rappresentante delle Marche Burigana per 15/3, ai quarti di finale il rappresentante dell’Emilia Romagna Cioli per 15/8, ed in semifinale il portacolori del Veneto Baldasso con un sofferto 15/13. Giunto in finale cedeva il gradino più alto del podio al Laziale Vitale per 9/15. Rimane comunque molto positiva la sua prova, e questa medaglia d’argento è un ottimo viatico per quella che sarà l’ultima stagione agonistica che lo vedrà impegnato fra gli under14. La delegazione siciliana della scherma, guidata dal maestro Leandro Giurdanella, al termine delle prove alle tre armi è risultata 3º nel medagliere finale.

Intanto l’attività della Conad Scherma Modica è entrata nel vivo, e proprio in questi giorni prende il via, la 35º edizione dell’ormai tradizionale Corso Scolastico rivolto agli alunni delle scuole elementari della città. Il corso patrocinato e in collaborazione con il Comune di Modica, darà la possibilità in maniera totalmente gratuita per 4 ore settimanali fino al mese di dicembre, di seguire un percorso di educazione motoria e di avviamento alla scherma, dando la possibilità di conoscere lo sport che ha portato la prima medaglia olimpica dell’intera provincia iblea. Contemporaneamente al PalaMoak dal 1 ottobre prenderanno il via corsi promozionali di attività ludico-motoria per bambini di 5/6 anni, di avviamento alla scherma paralimpica in carrozzina e per non vedenti e per adulti delle categorie master.