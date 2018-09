Funerali pubblici vietati per il boss di Palermo Salvatore Profeta

Funerali pubblici vietati per il boss della Guadagna Salvatore Profeta, morto la scorsa settimana. Oggi la benedizione in forma privata e la tumulazione al cimitero palermitano di Sant'Orsola dove la salma dello storico capo della cosca di Santa Maria di Gesu' e' arrivata ieri sera dal Friuli. Le esequie pubbliche sono state vietate dal questore. Profeta era nel carcere di massima di sicurezza di Tolmezzo dal novembre di due anni fa, per scontare otto anni per associazione mafiosa ed estorsione.