Vittoria, rave party in campagna: denunciate 83 persone

Identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa i giovani che avevano organizzato e dato vita ad un rave party nelle campagne ragusane di contrada Salina.

I fatti si sono svolti il 15 ed il 16 settembre quando un gruppo di giovani, abusivamente, si è introdotto all’interno di un fondo privato, situato nella riserva naturale Pino d’Aleppo, allestendo consolle elettroniche, decine di amplificatori ed un vero e proprio accampamento.

In breve tempo, attraverso chat private e gruppi on line, sul posto si sono radunate decine e decine di persone, molte delle quali giovani e giovanissimi, arrivati anche a bordo di taxi, con musica tecno che rimbombava in tutta zona rurale.

Polizia, Carabinieri e Polstrada hanno proceduto al controllo dei partecipanti che avevano lasciato nella zona piccole quantità di droga.

Nella mattinata del 16 settembre, i giovani, provenienti anche da diverse zone della Sicilia, sono stati controllati. A conclusione dell’indagine sono state denunciate 83 persone con l’accusa di invasione aggravata di terreni ed edifici, ed apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.