In aeroporto a Catania con un passaporto falso, arrestato

Un cittadino austriaco di 38 anni, Hannes Alexander e' stato arrestato all'aeroporto Fontanarossa dalla Polizia di Frontiera per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Oggi, durante i controlli sui passeggeri provenienti da paesi Schengen e da scali nazionali, un passeggero proveniente da Istanbul ha esibito un passaporto che e' risultato da ricercare; da ulteriori controlli, e' stato accertato che il documento era stato alterato proprio nella pagina relativa ai dati anagrafici. Hannes, vistosi scoperto, ha ammesso di essere un cittadino austriaco, declinando le sue vere generalita'. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'uomo e' stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima, conclusosi con la condanna a un anno con la sospensione della pena.