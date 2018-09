Due fratelli di Avola ai domiciliari per detenzione e spaccio di droga

Due fratelli di Avola sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di Corrado Caldarella, 47 anni e Daniele Caldarella di 44. I militari dell'Arma hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare alla quale, sin da subito, i due si sono mostrati particolarmente agitati ed insofferenti nei confronti degli operanti. Al termine delle attività infatti i Carabinieri hanno rinvenuto nella loro disponibilità complessivamente circa 165 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, nonché 12 piante di cannabis indica in infiorescenza dall’altezza media di circa 60 centimetri semi della stessa pianta e materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Al termine di tale atto i due fratelli sono stati dichiarati in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso le proprie rispettive abitazioni, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione al territorio, organizzando periodicamente analoghi servizi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.