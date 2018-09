Priolo Gargallo, beccati con 70 chili di agrumi rubati: due arresti

Nella nottata scorsa i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, in esecuzione di uno specifico e mirato servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per furto aggravato di prodotti agricoli Giuseppe Marsala, 68 anni, disoccupato e pregiudicato, e B.A., di 19 siracusano disoccupato e incensurato.

Nel dettaglio, i due sono stati notati a bordo di un pick-up con fare sospetto mentre uscivano da un tratturo che conduce ad alcuni fondi agricoli e pertanto sono stati subito bloccati e controllati dai militari dell’Arma. All’ interno del cassone dell’auto erano stipati ben 70 chili di melograni asportati poco prima. L’intera refurtiva è stata riconsegnata al proprietario delle azienda agricola colpita mentre i 2 soggetti, condotti presso i locali della Stazione di Priolo per le formalità di rito, sono statati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Siracusa rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza in considerazione del fatto che il fenomeno dei furti di prodotti agricoli registra dati rilevanti che richiedono un’efficace e costante azione di contrasto al fine di tutelare un settore economico, quello ortofrutticolo, particolarmente importante per il territorio.