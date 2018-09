Rete idrica sabotata a Vittoria, la Procura di Ragusa apre un fascicolo

La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo per il sabotaggio della rete idrica di Vittoria. Per il Commissario prefettizio, arrivato a Vittoria dopo lo scioglimento del consiglio comunale per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata, si tratterebbe di una intimidazione mafiosa. Il sabotaggio della rete idrica ha creato molti disagi in diversi quartieri della città, dove le abitazioni vengono approvvigionate con autobotti. Secondo quanto si è appreso da fonti comunali, i malviventi avrebbero deviato il flusso dell'acqua non facendola arrivare in moltissime abitazioni civile. Anche una scuola materna è rimasta a secco. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile di Ragusa e gli agenti del Commissariato di Vittoria.