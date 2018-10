Fibrosi cistica: gara di beneficenza, chef siciliani ai fornelli

"Doniamo aria" e' lo slogan utilizzato quest'anno per la gara di beneficenza, la quarta edizione organizzata da "Fundraising dinner 2018" per la ricerca sulla fibrosi cistica, devoluti alla sezione di Messina della Lifc (Lega Italiana Fibrosi Cistica). Nell'affascinante location di Radice Pura a Giarre, sessanta tra i piu' quotati chef siciliani si sono confrontati nel cucinare cibo di qualita' finalizzando tutto alla ricerca scientifica e alla solidarieta'. Patron dell'evento e' stato l'imprenditore Claudio Miceli. Per la prima volta hanno partecipato all'iniziativa anche la sezione provinciale di Telethon, la societa' Calcio Catania e l'Anm, l'associazione nazionale Magistrati che hanno accettato l'invito a sfidarsi in una divertente gara di "impiattamento", come comporre un piatto preparato dagli chef blasonati. I piatti, rigorosamente fatti a mano, sono stati realizzati dal designer Peppino Lopez e fanno parte della collezione "design for chefs". A vincere sono stati gli atleti del Calcio Catania giudicati da dieci giornalisti. Gino Astorina e' stato il direttore artistico, sul palco il conduttore Ruggero Sardo e direttamente da Sanremo, ospite speciale la cantante Giovanna D'Angi. La fibrosi cistica e' una malattia genetica che ha effetti sulle ghiandole esocrine di polmoni, fegato, pancreas, e intestino, causando malattie croniche dell'apparato respiratorio, insufficienza pancreatica esocrina, disturbi dell'apparato gastro-intestinale, e che, a decorso potenzialmente letale, colpisce circa un neonato su 3.500 nati. In Sicilia, i pazienti sono circa 500.