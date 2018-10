Reperti archeologici sequestrati a Favignana, 2 milanesi denunciati

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale di Palermo, nel corso di attivita' preventiva presso l'area marina antistante l'isola di Favignana, hanno sequestrato un'anfora integra e un frammento di epoca greca (III sec. a.C.), denunciando alla procura della Repubblica, due milanesi per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. I manufatti recuperati, utilizzati come oggetti di arredamento nel salone di una villa nell'isola di Levanzo, con segni evidenti di incrostazioni marine, testimoniano che l'arcipelago, teatro di rilevanti momenti storici, tra cui la battaglia delle Egadi (241 a.C.) che spiano' la strada al dominio romano sul Mediterraneo, e' un'area ancora ricca di reperti, tuttora sommersi e da scoprire. Le indagini proseguiranno per accertare l'esatta area di provenienza dei reperti e favorirne il recupero di ulteriori.