Casa-museo di don Puglisi inserita nelle Vie dei tesori di Palermo

La casa-museo di padre Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia 25 anni fa, inserita nel circuito de "Le vie dei tesori", il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico della citta' di Palermo. Quest'anno si terra' la dodicesima edizione e l'evento si svolgera' in tutta la Sicilia, aprendo al pubblico con visite guidate in oltre 400 luoghi di interesse e proponendo piu' di 200 passeggiate d'autore. La manifestazione, nata nel 2006, intende aprire le citta' e le proprie risorse ai cittadini e, al tempo stesso, offrire ai turisti la possibilita' di visitarle con numerose iniziative. In questa edizione la casa-museo del Beato don Puglisi e' entrata a far parte del circuito e sara' possibile visitarla da domnani al 4 novembre nei giorni di venerdi', sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18.