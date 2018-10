Atterraggio d'emergenza ad Ancona: scene da panico, ma nessun ferito

Atterraggio di emergenza poco prima delle 11 all'Aeroporto delle Marche di Ancona Falconara. Un 737 della Blue Panorama, in transito sopra lo scalo, ha lanciato un Sos, chiedendo di atterrare. L'Enav ha bloccato altri tre velivoli in partenza e ha fatto liberare le piste. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118, compresa l'eliambulanza. Il 737, che aveva segnalato problemi ai comandi, è riuscito ad atterrare. A bordo ci sono state scene di panico, ma non ci sono feriti. I circa 200 passeggeri sono ora assistiti da Aerdorica, ad alcuni è stata data anche assistenza sanitaria per malori legati allo spavento.

Stando alle prime informazioni, il velivolo veniva dall'Albania ed era diretto a Malpensa.