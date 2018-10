Cinema: morto Gilberto Idonea, il 'Barone Fisichella' di Sciascia

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto l'attore Gilberto Idonea, aveva 72 anni e da tempo era malato. Caratterista siciliano aveva debuttato nel cinema nel 1978 nel film Turi e i Paladini. Al suo attivo aveva molti film, tra cui Malena di Giuseppe Tornatore, la donna del treno di Carlo Lizzani, lo sciasciano Consiglio d'Egitto di Emidio Greco, nel quale interpreta il Barone Fisichella, Le conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino. In televisione ha recitato in diverse serie, tra cui La piovra 8 - Lo scandalo, mentre e' stato coprotagonista nel la piovra 10 nel ruolo dell'avvocato Rittone. Nel 70esimo anniversario della scomparsa dell'attore catanese Angelo Musco, ha presentato un spettacolo in omaggio al grande comico catanese dal titolo One man show che partendo dal teatro Bellini di Catania e' stato poi presentato anche in diversi teatri americani. A un anno dal debutto nel suo One Man Show e' tornato il 9 novembre al Bellini con La finestra, un lavoro di impegno civile scritto dai giornalisti palermitani Felice Cavallaro e Filippo D'Arpa. Nel 2009 e' stato uno dei comici fissi del programma di Telecolor e di Antenna Sicilia.