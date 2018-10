Siracusa, è morto l'imprenditore Nino Giarratana dopo un intervento chirurgico

E' morto oggi a Desenzano, in provincia di Brescia, l'imprenditore siracusano, Nino Giarratana. Secondo quanto si è appreso, avrebbe subito in una clinica due interventi chirurgici. Il secondo gli sarebbe stato fatale e non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia perla vita. E' stato un imprenditore fra gli anni '80 e '90, considerato "rampante" e sempre vicino a quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale. Era stato lui ad aggiudicarsi il grande appalto da 20 miliardi di lire per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Siracusa, in viale Santa Panagia. Realizzò anche la splendida Villa Bibbia a Canicattini Bagni. Fu coinvolto agli inizi degli anni '90 nell'inchiesta della Procura di Siracusa per "Mani puliti". Tuttavia è rimasto sempre un imprenditore di successo. Nino Giarratana era sposato e padre di due figli. Era nato a Rosolini ed al suo paese era rimasto sempre legato. Nell'ultimo periodo della sua vita il legame con Rosolini era diventato sempre più forte e quì aveva fissato la sua dimora, dividendola con Villa Bibbia.

Nell'ultimo periodo pare avesse avuto problemi alla vescica e doveva essere operato. Aveva scelto Desenzano per l'intervento chirurgico affidandosi a degli specialisti. In lombardia ha però trovato la morte.