Ristoratore di Venezia rifiuta cameriera di colore

Judith Romanello ha 20 anni, è una ragazza di Haiti, ma è cittadina italiana, figlia di una coppia di veneti che l'hanno adottata quando era molto piccola. Per questo il suo italiano parlato con il tipico accento veneto ha tratto in inganno al telefono il titolare di un ristorante di Venezia in cerca di personale. Quando Judith si è presentata al colloquio, si è sentita rispondere: " Ah, ma sei nera?". E poi: "Scusami, non è cattiveria, ma non voglio persone di colore nel mio ristorante. Potrebbe fare schifo ai miei clienti, potrebbe fare schifo che tu tocchi i loro piatti. Quindi grazie mille...".