Incidente stradale a Floridia, ragazzo finisce in ospedale

incidente stradale questa sera in pieno centro a Floridia. Si è verificato verso le 20,30 tra via Romagnosi con angolo piazza Faraci. Per una questione di precedenza, si sono scontrati un'auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un ragazzo, che è finito a terra sull'asfalto. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha caricato il ferito sulla lettiga per portarlo al Pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. Quando il giovane è stato soccorso, era dolorante, ma in pieno stato di coscienza. In via Romagnosi è arrivata una gazzella dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno fatto i rilievi sul posto per potere ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente della vettura è rimasto illeso.

L.M.