Il sindaco di Portopalo alla Regione: "Qui serve un'ambulanza medicalizzata"

C'è emergenza Sanità a Portopalo di Capo Passero dove manca un'ambulanza medicalizzata. Adesso prova ad alzare la voce il sindaco, che è pure medico, Gaetano Montoneri. "Vista la casistica - ha spiegato Montoneri- penso sia importante che ci sia la presenza di un'ambulanza medicalizzata sul posto. Non va dimenticato che a Portopalo abbiamo un comparto produttivo tra i più importanti dell'area sud est della Sicilia a cominciare dalla seconda flotta peschereccia di Sicilia per finire poi nell'indotto ortofrutticolo. Due settori oltre all'edilizia con personale annesso,l a gestione delle emergenze e quindi il primo soccorso è importantissima e potrebbe salvare la vita alle persone se è tempestiva e sopratutto se l'intervento è fatto con un'ambulanza che sia medicalizzata. Sono stato a Palermo a colloquio con l'assessore alla Sanità Ruggero Razza ho fatto di tutto per avere questo servizio torno a ripetere di vitale importanza e vengo accontentato temporaneamente. Nel mese di agosto arriva in paese una "medicalizzata" part - time. Doveva fare spola tra la vicina Marzamemi e Portopalo. E' Inconcepibile, questo non è il modo di gestire le emergenze sanitarie - continua Montoneri- con un flusso turistico in costante aumento, è stata una presa in giro. E' mia intenzione chiedere questo servizio e lo voglio in primo luogo come cittadino, in secondo luogo come medico professionista in terzo luogo come sindaco di Portopalo. Un'ambulanza medicalizzata è un servizio importantissimo per la comunità e non può essere sottovalutato."

Giuseppe Campisi