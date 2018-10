Meteo, torna il caldo: a Roma e Napoli temperature fino a 28°

Nel corso della settimana un robusto campo di alta pressione presente sull'Europa Centro Orientale comincera' ad interessare anche parte dell'Italia facendo aumentare le temperature su molte regioni. Il team del sito iLMeteo.it comunica che a partire da oggi, il maggior irraggiamento diurno fara' schizzare le temperature sopra i 24 C al Nord Est, sulle regioni centrali tirreniche, sulle due Isole maggiori e su gran parte del Sud. Infatti, su citta' come Trieste, Padova e Bologna si toccheranno i 25-26 C, invece a Firenze, Roma, Napoli e pure Cagliari e Palermo i termometri potranno raggiungere anche i 27-28 C.

Antonio Sano', direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che questo clima decisamente piu' caldo continuera' per tutta la settimana, fatta eccezione per il Nord Ovest che tra mercoledi' e giovedi' verra' raggiunto da una forte perturbazione atlantica che provochera' dei nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte.