Caccamo, 20 anni dall'omicidio di Geraci e Barbagallo: "Giustizia"

Nel ventesimo anniversario dell'assassinio, e' stato ricordato oggi Mico Geraci, il sindacalista della Uil ucciso dalla mafia, a Caccamo, in provincia di Palermo, l'8 ottobre 1998. Stamane, presso la scuola Mattarella-Bonagia di Palermo - nelle vicinanze della strada intitolata lo scorso febbraio e la cui targa e' stata ripristinata dopo il raid vandalico - i familiari e il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, insieme al segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, hanno incontrato gli studenti. "Dopo 20 anni - denuncia Barbagallo - non e' stato fatto un processo, non sono stati condannati i mandanti e gli esecutori. Questo e' un problema. Non ci si puo' accontentare solo di una ricorrenza, ma occorre lavorare perche' giustizia sia fatta. Occorre reagire per liberare la regione dalla mafia che ha condizionato l'autonomia e l'economia dell'Isola". A Caccamo, invece, in occasione della "Giornata della Legalita'", organizzata dal sindaco Nicasio Di Cola, si e' svolto un corteo - poco partecipato dalla cittadinanza - che si e' concluso con un incontro al Castello. Sempre a Caccamo, alle 17, presso la chiesa Ss. Annunziata, messa in suffragio e, alle 18, commemorazione nella sala consiliare "Mico Geraci".