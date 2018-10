Carabiniere ucciso a Marsala, ergastolo per l'omicida

Condannato all'ergastolo Nicolò Girgenti, il bracciante agricolo di 47 anni accusato di aver ucciso, a colpi d'arma da fuoco, il maresciallo Silvio Mirarchi nelle campagne di Marsala (Trapani) nel 2016, la notte tra il 31 maggio e il 1 giugno. La Corte d'Assise del Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Piero Grillo, poco dopo mezzogiorno si era ritirato in camera di consiglio al termine delle controdeduzioni del pm Anna Sessa della Procura di Marsala che aveva ribadito la richiesta del carcere a vita. La decisione dei giudici e' arrivata dopo circa tre ore. Disposto l'isolamento diurno per 4 mesi.

La Corte d'Assise presieduta dal giudice Piero Grillo, a latere Giancarlo Caruso, ha anche interdetto l'imputato dai pubblici uffici condannandolo a risarcire la vedova del carabiniere e i figli (riconosciuti come parte civile) con 300 mila euro, nonche' al pagamento di 9.180 euro come spese processuali. Saranno risarciti anche la madre di Mirarchi con 180 mila euro, il fratello e la sorella con 120 mila euro ciascuno. Girgenti inoltre dovra' risarcire l'appuntato Antonello Massimo Cammarata - presente sul luogo del delitto con Mirarchi durante il sopralluogo nella serra di canapa - con 25 mila euro.

Al termine della lettura del dispositivo inoltre il giudice Grillo ha ordinato la trasmissione delle dichiarazioni rese da quattro testimoni alla Procura di Marsala ipotizzando il reato di falsa testimonianza. I legali dell'imputato nell'ultima udienza avevano chiesto l'assoluzione "per non aver commesso il fatto". In aula erano presenti anche la vedova e la figlia del militare: "Sentenza giusta", il commento della signora. "Volevano un colpevole e l'hanno trovato", ha invece detto la compagna di Girgenti, tra urla e proteste.

Girgenti e' stato arrestato il 22 giugno 2016, dopo che i carabinieri ricostruirono la cerchia di persone che gravitava attorno alla piantagione di marijuana sequestrata in quei giorni in contrada Ventrischi, nel marsalese. Mirarchi e' stato colpito alle spalle a colpi d'arma da fuoco mentre stava effettuando un sopralluogo con l'appuntato Antonello Massimo Cammarata. Secondo la difesa "non c'e' stato un riscontro biologico" della presenza dell'uomo all'interno della serra. Sul luogo del delitto i bossoli appartenenti a due armi differenti (semiautomatica in uso alle forze militari ed una calibro 38) e sin dai primi giorni Girgenti (bracciante agricolo e vivaista) e' stato sottoposto ad indagini e intercettato telefonicamente e nell'immediato i carabinieri lo hanno sottoposto allo Stub, rilevando un alta percentuale di sostanze (nichel e rame) che - secondo i legali dell'uomo - erano riconducibili alle sue attivita' agricole. Durante il processo la Corte ha ascoltato anche il collaboratore di giustizia Sergio Macaluso che ha raccontato di serre protette da uomini armati, spostate da Partinico a Marsala per evitare i controlli delle forze dell'ordine.

"Condanna giusta". Cosi' Antonella Pizzo, vedova del maresciallo Mirarchi. La signora e' stata presente assieme alla figlia a molte delle udienze culminate nella condanna all'ergastolo dell'omicida. L'avvocato dei familiari, Giacomo Frazzitta, ha aggiunto che "sara' importante leggere le motivazioni del collegio". "Volevano un colpevole e l'hanno trovato", e' stato invece il commento dell'ex compagna di Nicolo' Girgenti; la donna ha accolto con urla e proteste la sentenza della Corte d'assise di Trapani. Durante le arringhe difensive i legali dell'imputato avevano evidenziato "la mancanza della prova regina" e la presenza di "criticita' processuali e nelle indagini" anche nel cosiddetto esame stub.