Ispica, cocaina e marijuana per la serata: arrestati due immigrati

I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti di origine nordafricana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività dei militari dell’Arma ha preso le mosse nella tarda serata di lunedì, allorquando due cittadini di origine nordafricana sono stati individuati dai Carabinieri mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un’abitazione di Marza, frazione marinara di Ispica. Uno dei due è stato immediatamente riconosciuto come soggetto già colpito da precedenti per spaccio, e sono scattate le attività di perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute diverse dosi di cocaina per circa 6 grammi ed altrettanto stupefacente del tipo marijuana, tutta droga già pronta per lo spaccio che si sarebbe consumato nelle successive ore serali. Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata ed i Carabinieri hanno tratto in arresto: MZOURA Sellami, marocchino di 41 anni, pregiudicato e Abdallah ABDELLAZIZ, tunisino di 23 anni. I due sono statti ammessi agli arresti domiciliari.