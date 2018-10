L'assessore Razza convoca un tavolo sugli ospedali di Avola e Noto

E' in programma per la prossima settimana una riunione, convocata dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, per discutere dei vari aspetti che interessano gli ospedali riuniti Di Maria-Trigona di Avola e Noto. Oltre al rappresentate del Governo Musumeci, all'incontro previsto per lunedi' 15 ottobre nella sede di Catania della Presidenza della Regione siciliana, parteciperanno i sindaci delle due cittadine siracusane, Luca Cannata (Avola) e Corrado Bonfanti (Noto) e i rappresentanti della deputazione. "Ho accolto con favore le sollecitazioni dei parlamentari del territorio per un confronto in grado di far comprendere al meglio le necessita' di un'area importante della Sicilia - ha affermato Razza - sono certo che lunedi' prossimo avremo modo di analizzare serenamente ogni strategia utile all'efficienza delle strutture sanitarie di Avola e Noto".