Sicilia, Musumeci: "Varo bilancio entro l'anno, ma temiamo manovra a Roma"

"Quest'anno pensiamo di presentare il documento contabile per essere approvato entro il 31 dicembre 2018. Questo ci consentira' di programmare appieno le attivita' gia' dal primo gennaio e permettera' agli enti locali di aver maggiori certezze nella programmazione. E' uno sforzo notevole, perche' molto personale e' impegnato a rendicontare sulla certificazione dei fondi Europei: e' una corsa contro il tempo". Cosi' il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Palazzo d'Orleans, a margine della presentazione dei risultati della campagna boschiva antincendio 2018 nell'Isola. "Sui possibili effetti della manovra del governo nazionale nell'Isola, Musumeci ha aggiunto: "Gli uffici stanno gia' lavorando, speriamo che l'effetto temuto non arrivi in una regione gia' fortemente debilitata. Il documento e' in questo momento all'analisi dei singoli dipartimenti che hanno appena lavorato per l'assestamento di bilancio che sara' essenziale, indispensabile solo per alcune voci e capitoli".