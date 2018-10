Allerta meteo arancione, a Modica attivato il presidio di Protezione civile

La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, 12 ottobre. Per la giornata di venerdì è previsto un livello di allerta arancione su tutta la Regione. A Modica è stato attivato il presidio operativo della Protezione Civile comunale al fine di monitorare l’evoluzione delle condizioni metereologiche.

E' stata dichiarata l’allerta arancione con il livello di preallarme per rischio temporali anche di forte intensità e che si prevedono nella tarda mattinata di venerdì.