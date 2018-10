Elezioni, il 31 ottobre si vota per 46 presidenti di Province

E' scaduto ieri il termine previsto per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente di Provincia per la tornata elettorale del 31 ottobre. E' quindi definitivo l'elenco dei sindaci che concorreranno alle elezioni delle 46 Province. Non si voterà però in Sicilia. Sono 13 i casi in cui il candidato è unico, 9 i sindaci di capoluogo di Provincia e 7 le sindache candidate alla Presidenza di Provincia, mentre da questa tornata scatterà per la prima volta la norma che obbliga alla parità di genere nelle liste anche per i Consigli Provinciali. A votare i 47 nuovi Presidenti e i 13 Consigli Provinciali il 31 ottobre saranno i Sindaci e i consiglieri comunali.Questo l'elenco dei candidati alla Presidenza per Provincia divisi per Regione. * Lombardia Bergamo: Fabio Ferla (Sindaco Calvenzano); Gianfranco Gafforelli (Sindaco Calcinate) Brescia Samuele Alghisi (Sindaco Manerbio); Giorgio Bontempi (Sindaco Agnosine) Como Fiorenzo Bongiasca (Sindaco di Gravedona); Perluigi Mascetti (San Fermo della Battaglia) Lecco Claudio Usuelli (Sindaco Nibionno) Sondrio: Elio Moretti (Sindaco Teglio) Varese: Emanuele Antonelli (Sindaco Busto Arsizio); Stefano Bellaria (Sindaco Somma Lombarda) * Piemonte Biella: Gianluca Foglia Barbisin (Sindaco Coggiola) Cuneo Federico Borgna (Sindaco Cuneo) Novara: Federico Binatti (Sindaco Trecate) Verbano Cusio Ossola: Arturo Lancio (Sindaco Trasquera); Mariarosa Gnocchi (Sindaco Baveno) * Veneto Padova: Fabio Bui (Sindaco Loreggia) Rovigo: Ivan Dall'Ara (Sindaco Ceregnano); Francesco Siviero (Sindaco Taglio di Po) Verona: Arturo Alberti (Sindaco Grezzana); Manuel Scalzotto (Sindaco Cologna Veneta) Vicenza: Francesco Rucco (Sindaco Vicenza) * Liguria Savona: Pierangelo Olivieri (Sindaco Calizzano) * Emilia - Romagna Ferrara Barbara Paron (Sindaco Vigarano) Forli'-Cesena Gianluca Vincenzi (Sindaco Gatteo); Gabriele Antonio Fratto (Sindaco Bertinoro) Modena Giandomenico Tomei (Sindaco Polinago); Sandro Palazzi (Sindaco Finale Emilia) Parma: Diego Rossi (Sindaco di Borgo Val di Taro) Piacenza: Patrizia Barbieri (Sindaco Piacenza) Reggio-Emilia: Giorgio Zanni (Sindaco di Castellarano) Rimini: Riziero Santi (Sindaco Gemmano); Domenica Spinelli (Sindaco Coriano) * Marche Ancona: Luigi Cerioni (Sindaco Cupramontana) Ascoli Piceno: Pasqualino Piunti (Sindaco San Benedetto); Sergio Fabiani (Sindaco Montegallo) Pesaro-Urbino: Giuseppe Paolini (Sindaco Isola del Piano) * Toscana Arezzo: Silvia Chiassai Martini (Sindaco Montevarchi); Ginetta Menchetti (Sindaco Civitella in Val di Chiana) Livorno Marida Bessi (Sindaco di Capraia); Maurizio Papi (Sindaco Porto Azzurro) Pisa: Michele Conti (Sindaco Pisa); Massimiliano Angori (Sindaco Vecchiano) Prato: Francesco Puggelli (Sindaco Poggio Caiano) Siena: Luigi De Mossi (Sindaco di Siena); Silvio Franceschelli (Sindaco di Montalcino) * Abruzzo Chieti Mario Pupillo (Sindaco Lanciano), Umberto Di Primio (Sindaco Chieti) Pescara: Luciano Di Lorito (Sindaco Spoltore); Antonio Zaffiri (Sindaco Collecorvino); Vincenzo Catani (Sindaco Picciano) Teramo: Giuseppe D'Alonzo (Sindaco di Crognaleto); Diego Di Bonaventura (Sindaco Notaresco) * Umbria Perugia: Luciano Bacchetta (Sindaco Castello); Fabrizio Gareggia (Sindaco Cannara) * Lazio Frosinone Antonio Pompeo (Sindaco Ferentino); Tommaso Ciccone (Sindaco Pofi) Rieti: Marino Calisse (Sindaco Borgorose); Carmine Rinaldi (Sindaco Fiamignano) * Campania Avellino: Michele Vignola (Sindaco Solofra); Domenico Biancardi (Sindaco Avella) Benevento: Antonio Di Maria (Sindaco Santa Croce del Sannio); Francesco Damiano (Sindaco Montesarchio) Salerno Michele Strianese (Sindaco San Valentino); Roberto Monaco (Sindaco Campagna) * Basilicata Matera : Francesco De Giacomo (Sindaco Grottole); Piero Marrese (Sindaco Montalbano); Vincenzo Zito (Sindaco Montescaglioso) Potenza: Rocco Guarino (Sindaco Albano di Lucania) * Puglia Brindisi: Riccardo Rossi (Sindaco Brindisi) Pasquale Rizzo (Sindaco S. Pietro Vernotico) Foggia: Michele Merla (Sindaco San Marco in Lanis) ; Nicola Gatta (Sindaco Candela) Lecce Stefano Minerva (Sindaco di Gallipoli), Gianni Marra (Sindaco di Squinzano) Taranto: Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto) * Calabria Catanzaro Sergio Abramo (Sindaco Catanzaro) Ernesto Alecci (Sindaco di Soverato) Vibo Valentia, Salvatore Solano (Sindaco di Stefanaconi); Antonio Schinella (Sindaco di Arena)