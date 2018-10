Sky Art Festival, Brunori San omaggia Dalla e incanta Palermo

Brunori Sas omaggia Dalla, e lo fa interpretando per intero "Com'e' profondo il mare" il bellissimo album del '77 del cantautore bolognese, il primo da lui scritto per intero. Un omaggio a Dalla e un omaggio, unico ed emozionante, alla citta' di Palermo fatto da Brunori in occasione dello Sky Arte Festival nel capoluogo siciliano il 12 e 13 ottobre con una serie di appuntamenti culturali e artistici, incontri, dibattiti, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi piu' significativi e suggestivi della citta'. Il numerosissimo pubblico, oltre 600 persone, ha riempito il teatro anche di applausi generosi, come generoso, coinvolgente ed emozionante e' stato il cantautore calabrese che ha deciso di omaggiare il grande Lucio Dalla e portare questo evento in una terra, la Sicilia, dove oggi piu' che mai il mare e' al centro dell'attualita'. Accompagnato da un ensemble speciale di 11 elementi, che ha messo insieme strumenti a fiato, percussioni e archi, sotto la direzione di Mirko Onofrio, Brunori ha interpretato tutti i brani dell'album di Dalla, al termine del quale ha regalato al pubblico anche alcuni tra i pezzi piu' belli del suo repertorio: Come Stai, bellissima canzone dedicata al padre che non c'e' piu', in una toccante versione chitarra e voce e ancora La vita liquida, Sabato bestiale, La canzone contro la paura, L'uomo nerovolate veloci ed incisive, tratte dal suo album "A casa tutto bene" che ha conquistato classifiche e critica. Su un palco suggestivo e vibrante, minimalista ma arricchito dagli effetti di luce alle spalle dei musicisti, di forte impatto scenico, Brunori, tra una canzone e l'altra ha empatizzato col pubblico: "Queste sono serate che mi ravvivano la speranza, sono felice di vedere umani che si aggregano cosi'" e ha aggiunto, con la sua personalissima ironia, "e se siete qui per noi, vuol dire che siete persone di buon gusto!". Sulle note dell'ultimo brano, La verita', canzone vincitrice del premio Tenco 2017, il cantautore calabrese ha ringraziato, Sky Arte, Palermo e gli spettatori presenti. Uno spettacolo unico e coinvolgente per aprire l'iniziativa di Sky Arte, una vera festa e celebrazione della cultura e dell'arte nella sua totalita' in una delle citta' piu' culturalmente vivaci del nostro Paese.