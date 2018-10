Modica, inaugurata la 13^ stagione del Caffè Letterario Quasimodo

Apertura ufficiale della XIII stagione del Caffè Letterario Quasimodo , sabato, a Modica . Il libro di saggistica “Donna. Una storia senza eco”, dello scrittore ragusano Gino Carbonaro, è stato al centro della serata, che ha visto una larga partecipazione di pubblico.

L’appuntamento, coordinato dalla poetessa Franca Cavallo, ha visto gli interventi della professoressa Giada Ragusa, che si è soffermata su due donne raccontate nel saggio, ossia Ipazia Alessandrina, nata ad Alessandria d'Egitto nel 370 d.C., e Hildegard Von Bingen , una donna eccezionale , nata il 16 settembre 1098 e morta il 17 settembre 1179 e proclamata santa, mentre l'ex questore Giovanni Scifo, ha tracciato le coordinate essenziali del saggio, definito di grande erudizione al servizio di una notevole intelligenza critica.

Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, si è invece soffermato sui principali aspetti della interessante indagine interpretativa che Carbonaro fa sulla donna a partire dal mondo greco, per proseguire, successivamente, nell’analisi che di essa ne fanno l’Antico e il Nuovo Testamento e la letteratura patristica dei primi secoli del cristianesimo. Gino Carbonaro – ha detto Pisana - si prefigge, con questa sua opera, di intraprendere un dialogo con quei lettori disposti a cancellare dalla mente ogni possibile pregiudizio, o comunque disponibili a confrontare il loro vissuto con quanto riportato nel saggio. Una sfida che diventa il senso di una affabulante avventura nel mondo della donna tra storia e memoria .

Gianluca Melilli ha letto diversi brani tratti dal volume e presentato gli intermezzi musicali curati dal Coro polifonico di Modica “Claudio Monteverdi” diretto dal Maesrto Orazio Baglieri, con al pianoforte il Maestro Giorgio Cannizzaro”.

C'è stato anche un fuori programma: la consegna a Gino Carbonaro di un Premio nazionale assegnatogli in un concorso letterario per la sezione saggistica; è stato lo scrittore modicano Cesare Lorefice, che vive ad Adria, in provincia di Rovigo, che era stato delegato a ritiralo, venuto a Modica per la serata, a consegnarlo all’autore.

NELLA FOTO: Franca Cavallo, Gino Carbonaro e Domenico Pisana.