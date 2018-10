Rapinano una tabaccheria a Siracusa: due arresti, uno è minorenne

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato Mirko Lo Manto, 18 anni, e un minore di 17, per il reato di rapina aggravata.

I due arrestati, alle ore 13.00 di ieri, con il volto travisato da passamontagna e armati di taglierino, dopo avere fatto irruzione all’interno di una tabaccheria sita in via Grotte, si impossessavano del cassetto del registratore di cassa contenente la somma di euro 300 circa e si dileguavano. Il tempestivo intervento degli uomini delle Volanti, prontamente accorsi sul posto della rapina, consentiva di bloccare e trarre in arresto i rapinatori ancora in possesso della refurtiva. Ai due venivano sequestrati, altresì, il taglierino ed il passamontagna utilizzati per la rapina.

Dopo le incombenze di rito, il maggiorenne veniva condotto in carcere ed il minorenne veniva accompagnato al cento di accoglienza per minori di Catania.