Il diluvio a Rosolini, stop all'acqua dei rubinetti: è già conta dei danni

L'acqua della rete idrica di Rosolini non si può bere. Lo ha scritto il sindaco Pippo Incatasciato in un'ordinanza, a causa del maltempo e soprattutto delle abbondanti piogge di ieri. Il provvedimento del primo cittadino è stato adottato in chiave del tutto cautelativa, in quanto si sono verificate delle infiltrazioni di acqua piovana nella falda acquifera della sorgente “Cansisina”. Non appena i tecnici daranno comunicazione che le condizioni di potabilità dell’acqua ritorneranno alla normalità sarà emessa apposita ordinanza di ripristino delle condizioni di potabilità.

Ma il maltempo a Rosolini ha provocato gravi danni. Trentacinque persone sono rimaste prigioniere del ristorante "Cava Santa" per l'allagamento del piazzale. Solo l’intervento di carabinieri, vigili del Fuoco e Protezione Civile, ha permesso di liberare il piazzale dall’acqua e dai detriti, mettendo in sicurezza l’area, permettendo ai malcapitati di ritornare presso le loro abitazioni ed evitando ulteriori e ben più gravi conseguenze.