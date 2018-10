Sicilia: nasce un nuovo movimento autonomista, "Verso la costituente"

"Verso la Costituente", nome temporaneo di un movimento che sta per ufficializzare la propria nascita con un grande evento in programma a Pergusa il prossimo 20 ottobre, in cui l'assemblea individuera' il nome, viene spiegato, "in cui tutti possano riconoscersi , si rifa' agli ideali della Sicilia e punta esclusivamente ad una classe dirigente che risponda ad un partito siciliano". Si preannuncia quindi dichiaratamente sicilianista, legato al territorio e agli interessi delle popolazioni, e vede tra gli animatori esponenti politici di diversa provenienza ideologica ma anche rappresentanti del mondo accademico, delle professioni, dell'economia e del lavoro. La presentazione alla stampa avra' luogo giovedi' alle 10.30, presso la Sala stampa di Palazzo dei Normanni Tra gli altri saranno presenti Salvo Fleres, Salvatore Grillo Morassutti, Maurizio Ballistreri, Annalisa Romeo, Antonio Carullo, Andrea Piraino, Carmelo Rapisarda, Livio Daidone, Stefano Lo Presti, Antonella Marsala.