Tumori: il Teatro Massimo di Palermo si illumina di rosa

Arriva domani a Palermo la "Carovana della prevenzione", il villaggio itinerante dedicato alla promozione della salute femminile. Si tratta di un'iniziativa di Susan G. Komen Italia, alla quale Sky Italia contribuisce rinnovando, per il quinto anno consecutivo, la collaborazione con la Onlus impegnata da 18 anni nel campo della lotta ai tumori al seno. E' la prima volta che un'iniziativa di Susan G. Komen Italia arriva in Sicilia. La "Carovana della Prevenzione" e' l'evoluzione del progetto "Verso le Donne", nato lo scorso anno dalla sintonia tra Komen e Sky Italia. Il Villaggio della Salute rimarra' nel capoluogo siciliano per due giorni, con un impegno specifico sul territorio atto a favorire lo sviluppo di piu' efficaci sinergie nel campo della salute e del welfare. Durante le notti del 18 e 19 ottobre il Teatro Massimo, uno dei piu' grandi teatri in Europa, si illuminera' di rosa a sostegno della campagna. Per tutto ottobre, mese della prevenzione dei tumori al seno, le tre unita' mobili faranno tappa nelle periferie delle principali citta' italiane, offrendo alle donne visite senologiche e ginecologiche alle donne di contesti socio-economici piu' sfavorevoli, oltre che incontri formativi e sessioni di sensibilizzazione aperte a tutti. La Carovana e' partita lo scorso 2 ottobre da Milano Rogoredo dalla piazza antistante la sede principale di Sky Italia. L'informazione sui rischi del tumore al seno, che colpisce ogni anno moltissime donne (e anche gli uomini seppure in misura notevolmente minore), e' uno strumento indispensabile a ridurne la mortalita'.