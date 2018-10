Beccato con droga a Palermo, arrestato dalla guardia di finanza

Un giovane di 24 anni e' stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno fermato per un controllo il ragazzo, alla guida di un ciclomotore, trovandolo in possesso di alcuni grammi di hashish. Nella sua abitazione, nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati altri 15 grammi di hashish, 150 grammi di cocaina confezionata in dosi e dosi di marijuan. All'arrestato sono stati concessi i 'domiciliari'.