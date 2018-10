Maltempo, allagamenti e disagi nella parte orientale del Ragusano

Un’altra notte di allagamenti e disagi nel territorio ibleo, quella di giovedì, per una nuova ondata di maltempo con pioggia intensa e, in alcune zone, torrenziale. Nel versante orientale della provincia, allagamenti in contrada Beneventano, sulla Modica-Pozzallo: si sono ricreate le condizioni di domenica notte, quando nella zona si è accumulata una quantità eccessiva di acqua proveniente anche dai terreni circostanti. Allagamenti anche nell’Ispicese nell’area del Parco Forza. Questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti nel quartiere Vignazza per soccorrere alcuni residenti che, a causa della pioggia torrenziale, si sono trovati in gravi difficoltà e, in alcuni casi, non potevano rientrare a casa. Questa mattina si sono verificati smottamenti in contrada Passo Gatta dove alcuni muri di contenimento hanno invaso la carreggiata: sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Un altro muro è crollato sulla Modica-Noto.