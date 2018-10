"Verso la Costituente", nasce in Sicilia Movimento autonomista

Un nuovo movimento politico autonomista legato “agli interessi delle popolazioni e dei territori siciliani”: è stato costituito lo scorso sabato 20 ottobre a Pergusa “Verso la Costituente”. Alla presenza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci hanno dato il via all’iniziativa l’ex senatore Salvo Fleres, Salvatore Grillo Morassutti, Maurizio Ballistreri, Antonio Carullo, Carmelo Rapisarda e Giacomo Terranova. “Stiamo lanciando un'iniziativa rivolta a tutti – ha affermato Fleres - che non nasce da una discriminante ideologica, che non vuole spaccare alcun partito, ma avere come obiettivo solo la Sicilia e le azioni per farla crescere e che sembrano mancare nell'agenda di governo”. “Non vogliamo più degli altri – spiegano i fondatori – vogliamo, per esempio, lo stesso numero di chilometri di autostrade in relazione alla popolazione che già esistono in una qualsiasi altra regione italiana”. A rappresentare la provincia di Siracusa è stata eletta dall’assemblea costituente, nel consiglio nazionale e nel comitato di coordinamento Annalisa Romeo che coordinerà tra l’altro le varie attività e iniziative statutarie. ”L’entusiasmo con cui ho partecipato alla fondazione del Movimento- afferma la Romeo- è dettato dal metodo stesso utilizzato, unico elemento innovativo e al contempo tradizionale, rispetto alle ideologie partiche che non esistono più da tempo, ovvero l’utilizzo, rimodernandolo ove necessario, dell’unico strumento di riscatto e di rivalsa della Regione siciliana, lo Statuto, quello che ci ha visti antesignani già nel 1812, primi in assoluto nella penisola. Credo che sia arrivato il momento per cui esso vada davvero applicato in virtù di quella connaturata autonomia che fa della Sicilia una Regione autonoma. Questo Movimento non vuole rompere con nessuna altra forza politica ma è inclusivo e rispettoso delle posizioni, anche fallimentari, dei partiti e dei valori di ognuno”.

A.C.