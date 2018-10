Siracusa, presi all'Isola due corrieri della droga con 10 chili di hashish

Stavano trasportando 10 chili di droga, tra hashish e marijuana, in auto. I carabinieri a Siracusa hanno arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Bodgan Cristian Moise, 28 anni, e un 40enne, entrambi romeni. Li hanno fermati mentre si trovavano a bordo di un auto in contrada Isola, alla periferia sud di Siracusa. Rimessa in libertà una giovane siracusana che era in auto con loro. La droga era divisa in 20 panetti da 500 grammi ciascuno.