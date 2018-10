Modica, ragazza aggredita da due cani sfuggiti ai proprietari: solo lievi ferite

Due pastori tedeschi hanno aggredito e ferito stamattina una 24enne di Modica in Contrada Pirato Cava Maria. La giovane, immediatamente soccorsa, è stata trasportata al Pronto Soccorso mentre qualcuno ha informato la centrale operativa della polizia municipale che ha subito inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti hanno dovuto chiudere al transito la strada per la pericolosità dei due animali che hanno, addirittura, tentato di aggredire gli operatori e poi se la sono presa con il veicolo di servizio, danneggiando a morsi gli pneumatici e rendendo, dunque, il veicolo inutilizzabile tant’è che per rimuoverlo è stato necessario il carro attrezzi. E’ stato rintracciato il proprietario, residente nella zona, che ha inviato sul posto la moglie per rientrare in possesso dei cani ed eliminare il pericolo per le persone. La giovane vittima ha riportato, per fortuna, solo qualche graffio ma è in evidente stato di choc. La vicenda è al vaglio della polizia municipale per valutare le conseguenze cui andranno i proprietari che dovranno, innanzitutto, rispondere dell’omessa custodia degli animali .