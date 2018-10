Omicidio Zarba a Ragusa, il 31 udienza del riesame per il presunto assassino

E' stata fissata per mercoledì 31 ottobre, l'udienza per il riesame del caso di Giuseppe Panascia, il pensionato 74enne, accusato dell'omicidio volontario dell'ex moglie Maria Zarba. Era stato il suo avvocato difensore Valentino Coria a presentare nei giorni scorsi ricorso al Tribunale del Riesame di Catania per chiederne la scarcerazione o una misura meno afflittiva considerato il suo precario stato di salute. Il legale ha depositato l'atto contestando la ricostruzione fatta dagli inquirenti. Il suo assistito continua a dichiararsi innocente. Il 31 ottobre prossimo, come detto, il tribunale del riesame di Catania ha fissato l'udienza per decidere il da farsi.