Vinciullo: ci sono i fondi per la nuova caserma dei pompieri a Siracusa

E’ stato pubblicato il Decreto del Dirigente Generale della Protezione Civile con il quale vengono liberati 962.482,10 per il secondo lotto della costruzione della nuova caserma dei vigili del fuocodi Siracusa. . Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

Con l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – 1° lotto, per l’importo contrattuale di 3.450.363,47 euro compresi di oneri di sicurezza pari ad € 189.590,19, si libera la somma di € 962.482,10 dal conto perenzione.

"Con l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva e con il Decreto del Dirigente Generale, adesso - dice Vinciullo - si può procedere alla predisposizione del progetto esecutivo per il secondo lotto e, quindi, per la conclusione dei lavori, come auspicato durante la cerimonia di consegna del primo lotto. Sono particolarmente soddisfatto per il raggiungimento di questo ulteriore risultato che ho contribuito a raggiungere nel corso delle due Legislature precedenti e come Assessore alla Ricostruzione del Comune di Siracusa" .