Export, vola il pomodorino di Pachino e il vino della Sicilia occidentale

Va bene l'export del Pomodoro di Pachino, bene anche il vino in Sicilia occidentale; arretra l'ortofrutta di Catania (-23,7%), in flessione per il secondo trimestre consecutivo, che perde terreno sul mercato tunisino dopo il forte exploit del 2017. Bilancio in chiaroscuro del Monitor distretti del Mezzogiorno elaborato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo e diffuso oggi da "La Sicilia". Continua a seguire un profilo molto positivo l'export dei vini e liquori della Sicilia occidentale (+12,1%) beneficiando del progresso sui mercati europei e negli Stati Uniti, e sperimenta un'inversione positiva il Pomodoro di Pachino (+3,1%), come detto, lasciandosi alle spalle un biennio di risultati negativi. Nei poli tecnologici, forte rimbalzo del Polo Ict di Catania (+19,9%, +19 mln) spinto da Usa, Singapore e Hong Kong.