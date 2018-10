Bonvicini vince con "Fancy Red" il "Premio letterario Basilicata"

Caterina Bonvicini - autrice del romanzo "Fancy Red" (Mondadori) - ha vinto la 47/a edizione del "Premio Letterario Basilicata", per la sezione narrativa, e ritirerà il riconoscimento domenica prossima, 28 ottobre, a Potenza, nell'auditorio del conservatorio "Gesualdo da Venosa". Bonvicini, nata a Bologna nel 1974, ha pubblicato diversi libri - anche in Germania, Spagna, Olanda e Francia - e ha ricevuto numerosi premi. Collabora con "L'Epresso" e "Robinson", inserto culturale del quotidiano "la Repubblica". La giuria ha assegnato una menzione speciale al romanzo d'esordio di Oreste Lo Pomo, "Malanni di stagione" (Cairo Editore). Lo Pomo, caporedattore della Tgr Rai Basilicata, ha collaborato con Sergio Zavoli in un'inchiesta sulla criminalità organizzata nel Mezzogiorno e ha pubblicato saggi e raccolte di poesie. Infine, Maria Attanasio - con il romanzo "La ragazza di Marsiglia" (Sellerio) - è la vincitrice del premio di narrativa "destinato e promuovere la cultura della parità di genere e delle pari opportunità, istituito per la prima volta, nell'ambito del "Basilicata", da parte della consigliera di parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi. Attanasio, nata in Sicilia nel 1943, collabora con riviste e giornali e ha pubblicato alcuni libri di poesie e saggi.