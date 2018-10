Vittoria, controlli interforze in piazza Manin: scatta un arresto

Controlli interforze a Vittoria, in piazza Daniele Manin, per contrastare, soprattutto, lo spaccio di droga. All’operazione hanno partecipato Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale. E’ stato arrestato un cittadino extracomunitario per spaccio di droga. Oltre duecento le persone controllate, rilevate 62 violazioni al Codice della strada, oltre a violazioni amministrative contestate anche da personale dell’Azienda sanitaria provinciale. L’Asp ha anche chiuso due circoli ricreative per le precarie condizioni igienico sanitarie. La Finanza, inoltre, ha contestato violazioni per omessa installazione di misuratore fiscale.