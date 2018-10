Mazara, Denise compie 18 anni: la famiglia, "lottiamo ancora per te"

"Non avremmo mai voluto pensare al diciottesimo compleanno di nostra figlia, come una giornata qualunque. Purtroppo il tempo non puo' essere fermato e di anni dolorosi senza Denise ne sono trascorsi molti... Sara' per noi, un giorno triste senza la sua presenza e senza i dovuti festeggiamenti gioiosi". Cosi', in una lettera aperta, Piera Maggio e Piero Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone, la bimba rapita a Mazara del Vallo l'1 settembre 2004 e mai piu' ritrovata. "Anche con il vuoto dentro che ogni giorno ci divora, rimarremo sempre in attesa di un suo ritorno", aggiungono, "Denise, ovunque tu sia, mamma e papa', ti augurano nel tuo diciottesimo compleanno, che da adesso in poi, tu possa intraprendere un nuovo cammino pieno di gioie e soddisfazioni che ti accompagni nell'essere una donna amorevole e coraggiosa. Che possa tu stessa, un giorno ritrovare la strada di casa, dove ci saranno ad attenderti le persone che piu' ti amano al mondo". Scrive il fratello Kevin: "Sono passati 14 anni dall'ultima volta che ci siamo visti, la tua immagine e' dentro me, rimane ancora quella di una bambina, ma in realta' non e' piu' cosi', visto che oggi compi 18 anni. Quanto mi sarebbe piaciuto poterti stringere forte a me, oppure viziarti e coccolarti come solo un fratello maggiore avrebbe potuto fare, ma qualcuno ha modificato il corso delle nostre vite. Pensandoti, mi vengono in mente bellissimi ricordi, come quando cercavi di svegliarmi la mattina presto, oppure quando prima di andare a scuola, obbligatoriamente mi dovevi dare un bacio sulla guancia e guai se uscivo di casa senza salutarti. In questi anni solo una persona mi ha sempre dato la speranza che tutto cio' un giorno possa finire, ed e' nostra madre. Lei non si e' mai arresa, cosi come tutti noi, finche' respireremo vivremo con la speranza di un tuo ritorno a casa".