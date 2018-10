Ventinovenne si impicca al Centro commerciale Poseidon di Carini

Un 29enne si è tolto la vita nei pressi del centro commerciale Poseidon a Carini. Il giovane si è impiccato sul ponte pedonale, vicino al parcheggio. Sono intervenuti i carabinieri e personale del 118. Per la vittima non c'è stato alcunché da fare. La vittima avrebbe scritto un messaggio di scuse, con una bomboletta spray, su una grossa pietra nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo. Sul posto è intervenuto il medico legale