Mafia, a Palermo rigettata restituzione dei beni al gruppo Niceta

La Sezione misure di prevenzione della Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di sospensione della restituzione dei beni ai fratelli Massimo, Piero e Olimpia Niceta, decisa dal tribunale con un provvedimento impugnato dal pm Pierangelo Padova. I Niceta, noti imprenditori del settore del tessile e dell'abbigliamento del capoluogo siciliano, sono al centro di una contesa attorno al loro matrimonio, che va avanti dal 2013, dal momento del sequestro, revocato poi nei giorni scorsi. Ora in un provvedimento di 18 pagine i giudici del collegio presieduto da Aldo De Negri sostengono che non sussista il fumus boni juris a sostegno dell'istanza cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica. In particolare i magistrati affermano che il quadro indiziario a carico dei proposti "permanga insufficiente a sostenere tanto i chiesti provvedimenti di misura di prevenzione personale, quanto quelli di confisca". I Niceta sono oggetto di un procedimento di prevenzione perche' ritenuti socialmente pericolosi, cosi' come loro padre, Mario, morto nel 2013, di cui il tribunale aveva dichiarato la contiguita' a Cosa nostra. Tuttavia il principio non si puo' estendere automaticamente ai figli, ne' la Procura ha dimostrato che vi sono state autonome attivita' di Massimo, Piero e Olimpia Niceta. Da qui la restituzione decisa dal tribunale e il diniego della Corte d'Appello di sospendere la riconsegna dei beni agli imprenditori.