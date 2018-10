Una lite tra parcheggiatori abusivi davanti a un'attività commerciale in via Mariano Stabile, a Palermo, finisce nel sangue. Uno dei due ha accoltellato al volto e alla schiena il rivale. Sono intervenuti i carabinieri. L'aggressore è stato fermato, mentre il ferito di 59 anni è stato portato nell'ospedale Villa Sofia per essere medicato.