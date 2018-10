Paura per il maltempo in tutta Italia: scuole chiuse a Roma

Paura per il maltempo in arrivo in tutta Italia. La sindaca Raggi chiude le scuole domani a Roma. Il governatore del Veneto Zaia mobilita il Servizio Nazionale della Protezione Civile per la previsione 'di scenari riferibili agli eventi di piena del 1966' sui bacini del Piave. Allerta rossa anche in Friuli e in Liguria. Alberi caduti a Roma per il vento forte e la pioggia. Acqua alta a 115 centimetri a Venezia. Pioggia in Lombardia, neve in Valtellina.