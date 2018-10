No Tap, manifestazione a San Foca di Puglia: bruciate tessere elettorali

Bruciate tessere elettorali, foto di politici del M5s e simboli del Movimento in una manifestazione di attivisti No Tap a San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce. Tra gli eletti in Salento presi di mira, la ministra del Sud Barbara Lezzi. ' Ci sentiamo traditi da coloro che aveva promesso in campagna elettorale che il gasdotto Tap sarebbe stato bloccato in due settimane, dopo che il governo Conte ha ora avallato invece la costruzione dell'opera', hanno detto. La Lega è soddisfatta: 'La Tap si farà, capitolo chiuso, buona notizia', dice Garavaglia.