Ecosistema urbano: Legambiente, "la Sicilia sempre in fondo"

Ancora una volta le citta' siciliane si distinguono in negativo nella graduatoria di Ecosistema Urbano, l'annuale rapporto di Legambiente, giunto alla sua venticinquesima edizione, presentato oggi a Milano e realizzato con il contributo scientifico di Ambiente Italia, la collaborazione editoriale de Il Sole 24 ore e con un contributo di Ispra, .presentato oggi a Milano.

"Siamo ultrastanchi - dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - di leggere i nomi delle citta' siciliane negli ultimi posti delle classifiche di qualunque dossier di Legambiente. Quello presentato oggi, Ecosistema Urbano, fotografa una situazione che non possiamo piu' accettare e ricade pesantemente sulla qualita' della nostra vita. Catania e' addirittura all'ultimo posto, penultima Agrigento, e Palermo e' messa pure malissimo. Questo significa che le performance ambientali in Sicilia sono all'anno zero". A fronte di comuni che investono sul solare, contengono lo spreco d'acqua, che diventano byke friendly, "ccolta differenziata langue. Con il cambiamento climatico in atto, non abbiamo preso alcun provvedimento, strade allagate, strade e muri franati, l'acqua piovana non viene raccolta per uso irriguo, per i danni causati dal maltempo ben due dirigenti del Genio civile di Catania e Palermo si sono dimessi. Una situazione inaccettabile. Regione e Comuni si diano una mossa, la nostra vivibilita' deve essere tutelata".