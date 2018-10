Evasore 'seriale', 84enne arrestato a Palermo tre volte in poco tempo

I carabinieri della Stazione Crispi, a Palermo, nel giro di poco tempo, hanno arrestato per ben tre volte Giovanni Marchese, 84 anni. L'uomo, ai domiciliari per truffa, non ne voleva proprio sapere di rispettare le prescrizioni che il giudice gli aveva imposto. La prima volta, a settembre, autorizzato a recarsi nella zona di Carini per motivi di lavoro, era stato trovato da tutt'altra parte, mentre passeggiava nei pressi del teatro Politeama. Il giudice lo ha rimesso ai domiciliari, ma Marchese e' evaso una seconda volta. Anche in questa circostanza i militari della Stazione Crispi, lo hanno nuovamente arrestato. E cosi', il Tribunale di Sorveglianza, dopo le varie segnalazioni dei carabinieri, ha disposto l'accompagnamento in carcere, dove sempre i Carabinieri della Stazione Crispi lo hanno accompagnato e vi permarra' fino a quando non ultimera' il periodo di pena prescritto.