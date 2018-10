Si è insediato all'Ars il deputato Lo Giudice: prende il posto di De Luca

anilo Lo Giudice si è insediato come deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Subentra a Cateno De Luca, che si era dimesso dopo l'elezione a sindaco di Messina. Alle regionali del 2017 Lo Giudice, 32 anni, era risultato primo dei non eletti nella lista dell'Unione di Centro - Sicilia Vera nel collegio di Messina con circa 4.300 voti di preferenza. Dopo l'insediamento Lo Giudice ha optato per l'iscrizione al gruppo parlamentare misto.